Perché Calabria del Milan sabato gioca con la maglia di Ruggeri

(Di venerdì 10 maggio 2024)11 maggio a San Siro contro il Cagliari come terzino destro delgiocherà «», il difensore centrale sarà «Colombo», a centrocampo vedremo «Lekatompessy», sulla fascia sinistra ci sarà «Conceicão» e come centravanti «Viviane». No, non siamo improvvisamente impazziti, né ilha rivoluzionato nel giro di poche ore l'intera rosa. Quelli citati sono semplicemente i nomi delle mamme di, Gabbia, Reijnders, Leao e Giroud, tra le protagoniste di un'iniziativa speciale. Festa della mamma in rossonero, ma non solo In occasione della Festa della mamma, ile altre sei squadre di Serie A (Cagliari, Genoa, Verona, Lecce, Torino e Udinese) hanno deciso che per questa giornata sopra il numero non ci sarà, come di consueto, il cognome del ...