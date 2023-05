Scontro auto - moto nel Foggiano | 3 morti

Sono rimaste coinvolte - a quanto si apprende - un'e due moto. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. In aggiornamentoÈ di tre morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia, nel Foggiano. Sono rimaste coinvolte - a quanto si apprende - un'e due moto. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118. . 28 maggio 2023... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ]frontale, gravissima una donna. Ferita anche ... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare sold ...

Incidente a Stella, scontro auto-moto sullla ss334: un ferito IVG.it

Incidente nel pomeriggio ad alcuni chilometri da Foggia. Strada statale 90, scontro per cause e dinamica da dettagliare. Coinvolte un’automobile è due moto. Tre morti.Volvo EX90 vs Polestar 3 lo scontro tra i Titani del Full Electric una sfida che cerca di comprendere quali saranno le dimensioni del futuro ...