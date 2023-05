“Bitcoin Frogs” diventano gli NFT più scambiati del mercato

(Di venerdì 19 maggio 2023), collezione NFT appena lanciata e basata su immagini di rane, è diventata la collezione più scambiata nelle ultime 24 ore, superando anche altre raccolte di spicco, come Bored Apes., lanciato a fine febbraio suOrdinals, ha raggiunto un volume di scambi di oltre $ 2,2 milioni, come mostrano i dati di CryptoSlam. La collezione viene descritta come un insieme di “10.000 oggetti da collezione unici di rane mintati direttamente sulla Blockchain di“. In questo momento, gli NFT vengonoper 0,12l’uno, ovvero oltre 3.200 dollari. Acquirenti e venditori pagano commissioni di negoziazione che spesso superano i 1.200 dollari per aggiudicarsi un pezzo di questa nuova arte così in voga in questo ...

I Frogs Legnano tornano all'apice del football italiano: l'accordo con ... VareseSport

Bitcoin (BTC-USD) resumed its pullback in Tuesday mid-afternoon trading after failing to push through a key multi-day resistance level. The cryptocurrency slid 2.1% to $26.80K at 3:46 p.m. ET, after ...From lightning-fast transaction speeds to robust security features, these cryptocurrencies are revolutionizing the financial landscape.