La Rai cede all' Agcom | salta il duello Meloni-Schlein

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non c'è il sì della maggioranza dei partiti in Parlamento come richiesto dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Niente confronto tv tra il presidente del Consiglio e la leader del Pd, ma si studiano altre strade

Roma, 16 maggio 2024 - Il decreto Superbonus viene approvato nell'Aula del Senato con 101 si, 64 no, nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera. Il Dl deve essere ...

Nell'ultimo periodo, Serena Bortone ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone in Rai. A causa di tutto quello che è successo, dunque, pare che per lei possano esserci delle conseguenze anche piuttosto drastiche, ma non è tutto. In queste ...

In 4 hanno segnato in totale 40 gol che fin qui non sono bastati per raggiungere gli obiettivi del club. Probabilmente andrannno via Romelu e Srdar. In bilico Paulo, difficile invece cedere Tammy.

rinegoziare con Oaktree con il pericolo di dover poi cedere la gestione dell'Inter al fondo americano in caso di mancato pagamento del debito e infine la cessione ad un soggetto interessato all'intero ...