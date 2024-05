LIVE – Italia-Germania 1-0 25-16 - 0-0 | Nations League femminile volley 2024 in DIRETTA

(Di giovedì 16 maggio 2024) Latestualedi, partita valevole per la Pool 1 della prima settimana dellaballdi. Danesi e compagne, dopo la netta sconfitta incassata all’esordio contro la Polonia di Stefano Lavarini e aver beneficiato di una giornata di riposo, tornano in campo per riscattarsi subito. Le azzurre di Julio Velasco devono scrollarsi di dosso la tensione e trovare il proprio gioco per crescere e avvicinarsi alla qualificazione olimpica. Dall’altra parte della rete c’è la formazione tedesca allenata da Micha? Winiarski, reduce dal successo in tre set contro la Francia. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.00 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53: Il miglioramento più sensibile serve in ricezione, fondamentale che ha funzionato solo a sprazzi ed ha contribuito a rendere il gioco azzurro scontato e farraginoso. La correlazione muro-difesa non ...

Italia-Germania, risultato in diretta della partita di Volley Nations League femminile - italia-germania, risultato in diretta della partita di Volley Nations League femminile - Dopo il ko all’esordio contro la Polonia, torna in campo la squadra Julio Velasco per affrontare la Germania nel secondo match della pool 1 di Nations League ad Antalya, in Turchia. Un torneo ...

Jack Savoretti, esce 'Miss Italia', primo album in italiano - Jack Savoretti, esce 'Miss Italia', primo album in italiano - Nel disco diverse collaborazioni del cantautore italo inglese, tra cui quella con Zucchero in 'Senza una donna (Without a Woman): 'Così ho riunito le mie due identità' ...

Volley Femminile Nations League Germania-Italia, orario e dove vederla in tv - Volley Femminile Nations League Germania-Italia, orario e dove vederla in tv - Le ragazze di Julio Velasco scenderanno in campo contro la Germania giovedì 16 maggio 2024, alle ore 13:00 italiane. La Nations League mette in palio gli ultimi 5 pass per partecipare alle prossime ...