Credeva fosse un morso d’insetto - era un tumore al quarto stadio | diagnosi shock per un uomo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lo sfortunato protagonista di questa vicenda si chiama Aidan McKay. L’ha trascorso quasi tutta la sua vita in campagna nella casa dei genitori, in Inghilterra, con l’abitudine di stare a torso nudo sotto al sole cocente. Aidan oggi è un paziente con melanoma al. Ilalla pelle gli è stato diagnosticato nel 2019, ma dopo le prime cure si è ripresentato con metastasi al cervello e ai polmoni. Leggi anche: Kate Middleton, nuove indiscrezioni sulla malattia: “Ilcausato dal papilloma virus” Il tragico racconto di Aidan “Quando l’ho scoperto la mia vita è crollata. Tutto è semplicemente andato in pezzi”, racconta Aidan McKay alla BBC. Illo ha contratto quando era già adulto, ma le premesse si sono create quando era ancora giovane. Secondo ...