Troppi zuccheri causano iperattività

Troppo sale a tavola, l’errore peggiore: cosa dice il medico - Troppo sale a tavola, l’errore peggiore: cosa dice il medico - (Adnkronos) – L’eccesso di sale a tavola è il peggior errore che si possa compiere. “L’eccesso di sale nella dieta fin dai primi anni di vita induce un progressivo aumento della pressione arteriosa ed ...

Tachicardia: sale, grassi e alcol. La tavola è sotto accusa - Tachicardia: sale, grassi e alcol. La tavola è sotto accusa - A giocare un ruolo in questo senso sono anche gli alimenti ricchi di grassi saturi (i grassi di derivazione animale), ma anche una dieta carica di zuccheri. Anche la disidratazione, cioè il bere ...

Germania, tedeschi contro la balia verde sul cibo in tavola - Germania, tedeschi contro la balia verde sul cibo in tavola - Il partito dei Grünen aspira a mettere in riga i consumatori. Per il loro bene, ovviamente. Alle elezioni rischiano di non entrare in Parlamento ...