Milan - due contropartite pronte per Zirkzee

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ilè da mesi al lavoro per Joshua, forte e consapevole del prezzo massimo per il quale l`attaccante olandese può lasciare Bologna....

Joshua Zirkzee , obiettivo di Calciomercato del Milan per l'attacco, lascerà Bologna in estate. A quale prezzo? Lo ha deciso il suo agente!

Il Milan punta tutto su Joshua Zirkzee e sta facendo tutto il possibile per muoversi prima della concorrenza per assicurarsi il centravanti...

Clausola rescissoria Zirkzee valida per tutti mentre il Milan lotta per la trattativa - Clausola rescissoria zirkzee valida per tutti mentre il milan lotta per la trattativa - BOLOGNA Un vecchio accordo tra i felsinei e l'agente del bomber penalizzano il Bologna. Ma il Bayern... Vedi anche milan milan, scattato il countdown per il successore di… Leggi ...

Calciomercato Milan, novità decisiva: servono 40 milioni - Calciomercato milan, novità decisiva: servono 40 milioni - Il milan avrebbe messo nel proprio mirino attaccanti come: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David ...

MILAN - Scatto di Fonseca per la panchina, per i bookie l'ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - milan - Scatto di Fonseca per la panchina, per i bookie l'ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - Mentre la stagione volge al termine, il milan prosegue il casting alla ricerca del nuovo allenatore. In quota irrompe Paulo Fonseca, che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Secondo ...