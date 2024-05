Inchiesta Liguria - Spinelli | A Toti contributi per Festival Scienza e Fiori

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Le cose elettorali le ho sempre date a lui, abbiamo fatto ildella, abbiamo fatto ildei, abbiamo alle chiese dato i, ho fatto il Palazzo di San Lorenzo... la chiesa di San Lorenzo". È questo un passaggio dell'interrogatorio di garanzia dell'imprenditore Aldo, ai domiciliari - come il governatore dellaGiovanni- nell'indagine della Procura di Genova.ha ribadito di aver fatto finanziamenti "solo tutti ufficiali" e che"non ha fatto niente" per la concessione del Terminal Rinfuse, "perché la pratica era già passata in comitato" e "doveva solo essere ratificata". Intanto il governatore, che si è avvalso della facoltà di non rispondere ...