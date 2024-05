LIVE Italia-Germania 0-0 - Nations League volley femminile in DIRETTA | subito infortunio per Degradi

(Di giovedì 16 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7 Errore al servizio7-6 Errore al servizio6-6 Vincente la diagonale di Kindermann da seconda linea 6-5 Muro Alsmeiersembra a posto, si è rialzata 6-4 Invasione6-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 5-3 Murooooooooooooooo Bonifacioooooooooooooooooo 4-3 Errore al servizio3-3 Ace Kindermannper Alice, deve uscire, entra Omoruyi 3-2 Diagonale vincente di Stigrot da zona 4 3-1 Out la pipe di Alsmeier 2-1 Antropova da zona 2 chiude un’azione molto lunga! 1-1 Errore al servizio1-0 Bosetti vincente da zona 4 12.59: C’è Kindermann nel ruolo di opposta, nell’Cambi in ...

Un'altra tremenda gaffe per la Rai sull' Eurovision Song Contest, l'ex Eurofestival ormai diventato fenomeno social e di costume oltre che televisivo (e, ma solo a margine, musicale) che si sta svolgendo a Malmoe in Svezia. Dopo la mail interna a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9- Gajser scatenato sorpassa Bogers e Guillod, sale in sesta posizione. 8- Gajser sale all’ottavo posto, superato Jonass. 7- In difficoltà gli italiani, Bonacorsi tredicesimo, Monticelli quattordicesimo, ...

Massimiliano Ossini e la gaffe clamorosa a UnoMattina, non sapeva di essere in diretta: "Allora io la nascondo" - Massimiliano Ossini e la gaffe clamorosa a UnoMattina, non sapeva di essere in diretta: "Allora io la nascondo" - Massimiliano Ossini e la gaffe clamorosa a UnoMattina, non sapeva di essere in diretta: 'Allora io la nascondo' Un momento serio rovinato da un errore tecnico: la puntata di oggi è iniziata in maniera ...

Ronzulli: “Basta ipocrisia, tutti i partiti rivogliono i finanziamenti pubblici. Fu un errore nutrire l’antipolitica” - Ronzulli: “Basta ipocrisia, tutti i partiti rivogliono i finanziamenti pubblici. Fu un errore nutrire l’antipolitica” - Intervista alla forzista vicepresidente del Senato: “La bestia populista non è mai sazia. Ora si apra una riflessione. E tanti sono pentiti anche del taglio ...

LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Milan concede il bis, declassato Merlier - LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in diretta: Milan concede il bis, declassato Merlier - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2024 17.30 La nostra diretta LIVE termina qui! Grazie mille per averci ...