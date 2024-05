Gropello Cairoli - finto vigile truffa una pensionata e le porta via tutti gli ori di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Pavia), 16 maggio 2024 – Stava rientrando in casa quando è stata avvicinata da un uomo che si è qualificato come un agente della polizia locale, ma si è resa conto solo più tardi che era un impostore. La donna, 82enne di, è stata così derubata dii suoi gioielli d'oro, per un valore stimato di oltre 5mila euro. Ilagente ha raggirato lasostenendo di dover fare un controllo per una presunta perdita di gas. Ed è riuscito a conquistare la fiducia della vittima, facendosi mostrare dove custodiva gli ori di, nascosti all'interno di un vaso nel cortile privato dell'abitazione. Ottenute così le informazioni che voleva, iltore le ha comunicate a un complice, entrato ...