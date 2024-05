Supermedia AGI YouTrend - FdI stabil - Lega e Forza Italia appaiati

AGI - Dopo le elezioni regionali in Basilicata sono alle nostre spalle e a un mese e mezzo dalle europee, la Supermedia dei sondaggi mostra FdI saldamente al primo posto, con Pd e M5s stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga ...

AGI - Dopo le elezioni regionali in Basilicata sono alle nostre spalle e a un mese e mezzo dalle europee, la Supermedia dei sondaggi mostra FdI saldamente al primo posto, con Pd e M5s stabilmente in seconda e terza posizione, mentre si allarga ...

Si ritroveranno tutti insieme il 19 aprile al comizio finale del centrodestra unito per Vito Bardi in Basilicata. Ma nel frattempo i leader dei partiti di governo, in vista delle prossime elezioni europee di giugno, continuano a darsele di santa ...