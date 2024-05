Studenti pro-Palestina irrompono nella sede del Rettorato di Torino | Basta accordi - Israele deve perdere legittimità

(Di giovedì 16 maggio 2024) Non si fermano le azioni nelle università da parte dei collettivi pro. Alcune decine di, che stanno occupando in questi giorni i dipartimenti, hanno fatto irruzionedeldell’Università diin via Verdi, dove era in corso una riunione tecnica della commissione istruttoria del personale. “Siamo qui per chiedere un confronto e la rescissione di tutti glicon lo Stato di”, hanno spiegato i ragazzi. “dal punto di vista internazionaleimmediatamente– hanno aggiunto – Supportare da un punto di vista militare l’esercito sionista significa anche condurre ricerche insieme a loro, perché i droni ...

Se un tempo era la calcolatrice lo strumento più desiderato dagli studenti, oggi è ChatGpt: l’Intelligenza artificiale per fare i compiti piace molto ai ragazzi che la usano già in grande maggioranza, pur consapevoli dei rischi. Il dato è emerso da ...

Gli studenti del Divini riconsegnano la fontana di via Gramsci restaurata - Gli studenti del Divini riconsegnano la fontana di via Gramsci restaurata - Con loro anche il comandante della Polizia Locale, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, e gli operai comunali che si sono adoperati per il trasferimento nelle officine della ... è quello che è ...

Aviaria: a New York virus H5N1 negli uccelli selvatici - Aviaria: a New York virus H5N1 negli uccelli selvatici - La ricerca è stata condotta nell'ambito di un progetto di monitoraggio degli uccelli selvatici, frutto di una partnership tra programma BioBus, Icahn School of Medicine at Mount Sinai e Wild Bird Fund ...

Antonello Venditti festeggia quarant'anni di «Notte prima degli esami»: vorrei la musica popolare nella Costituzione - Antonello Venditti festeggia quarant'anni di «Notte prima degli esami»: vorrei la musica popolare nella Costituzione - Il cantautore romano presenta i nuovi concerti e la ristampa dell'album «Cuore» (con un inedito) e ironizza sul ritardo del ministro Sangiuliano ...