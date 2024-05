I Dannati - la recensione | Roberto Minervini e uno spaccato di realtà nella finzione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) Lade I, il film diche abbandona l'ibrido documentaristico per dedicarsi a un film di, più simile ad unodi umanità e. A Cannes in Un Certain Regard e subito in sala.ha sempre dimostrato un grande interesse per la, usandola come punto di partenza per una costruzione narrativa che non fosse solo mera riproposizione di fatti, ma sostenuta da una qualche forza di creazione. "Documentario di creazione" è la definizione che lui stesso usa per descrivere i suoi film che si andavano a collocare in quello spazio ibrido tra. Un'operazione che non ha ripetuto con il suo ultimo lavoro, I ...