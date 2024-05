La Promessa - anticipazioni 17 maggio | L’ultimatum a Maria e la verità su Don Carlos

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ecco ledella soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. Domani venerdì 17torna su Canale 5 la soap spagnola La, con una nuova puntata in onda come sempre alle 16:40. Ledell'episodio ci rivelano che Salvod affronta la questione Lope. La protagonista Jana Expósito vuole vendicare sua madre e scoprire ladietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 16, anche Catalina fa ritorno allae avendo saputo dello sciopero di Simona e Candela, le convince a tornare al lavoro, in cambio di andare lei …