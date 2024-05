Monza - ai Musei Civici inaugura la rassegna dedicata a Giacomo Puccini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 maggio 2024 – "loves" è l'iniziativa culturale volta a far conoscere l'esperienza dal grande musicista toscano nella città di, prevista oggi giovedì 16 maggio alle 18 alla Sala Ipogea deidi via Teodolinda 4. In occasione dei 100 anni dalla scomparsa del compositore, il nuovo Comitato Monzese per le celebrazionianecosì unatutta, ricca di eventi culturali, conferenze, performance, incontri e molto altro. Quello di oggi è dunque il primo appuntamento della lunga kermesse, e vedrà una conferenza storicaal personaggio e seguita dall'intervento di approfondimento di ...