Meloni-Schlein - salta la sfida tv | siamo un Paese morto di burocrazia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 16 maggio 2024)un. Di. Di lacci e lacciuoli. Di par condicio, minuti in tv e dichiarazioni calcolate col bilancino. Quando l’Italia può finalmente esprimere due donne leader dei maggiori partiti, entrambe candidate alle elezioni europee, pronte ad un dibattito faccia a facciache avrebbe sicuramente incollato tanti telespettatori di fronte al teleschermo, la Rai deve rinunciare per “colpa” dell’Agcom. La comunicazione è arrivata stamattina, ufficiale, anche se era ampiamente attesa. La Rai ha fatto sapere che “soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito ad un confronto a due tra leader sulla base della forza rappresentativa”. Per questo motivo, in assenza della maggioranza richiesta dall’Autorità per le garanzie ...