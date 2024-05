Un anno dopo l' alluvione ho scoperto la paura dell' acqua e la forza dell' amore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 16 maggio 2024) Di Deborah Dirani Benelli - da Ghibullo (Ravenna) Cosa rimane un, unil giorno in cui sei stata costretta a scappare da casa tua, unche l’hai vista così piena dida pensare che tu non ci saresti mai più rientrare, perché solo i pesci potevano vivere in un metro e 80 centimetri distagnante? Rimane la tua casa, quella dove non puoi fare a meno di abitare, anche se non la riconosci più del tutto, anche se, nonostante le cure che da unle dedichi, nonostante i mobili nuovi, le pareti riintonacate e imbiancate, continua a ricordarti che ha una ferita aperta, che sanguina ancora e non guarisce. È una ferita che vedi ogni volta che punti gli occhi in basso, appena sopra i battiscopa, e ha la ...