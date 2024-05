Endless Love anticipazioni 17 maggio | Kemal fa una promessa ad Asu - Emir trama contro Tarik

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 10su Canale 5.torna domani venerdì 17su Canale 5. Grazie alledellascopriamo che il piano diva avanti. La soap turca ruota intorno alla storia d'amore trae Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La telenovela oggi va in onda alle 14:25 con un doppio appuntamento e può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 16, Leyla eincontrano Galip per strada e lui resta folgorato da Leyla. Più tardi racconta dell'ina Vildan e Onder, riaccendendo la gelosia della donna....