Travaglio smonta a La7 l’idea di Bocchino sulla separazione delle carriere | Vuoi quella delle ‘corriere’ - sei come lo spara-palle del tennis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) “Ora abbiamo la certezza che ogni denuncia che finisce nelle mani di un pubblico ministero, che non è pagato a cottimo sulle condanne, può finire con la richiesta di archiviazione o assoluzione da parte dello stesso pm. Con la, il pubblico ministero diventerà l’avvocato della polizia, dovrà fare statistica e per questo arrivare al numero maggiore di condanne. E iocittadino mi sento molto meno garantito“. Lo ha detto il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, commentando l’obiettivo del governo di Giorgia Meloni di introdurre laper i magistrati. In studio anche Italo, direttore ...