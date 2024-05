Rai - Meloni-Schlein non si farà e salta Fedez | il futuro è in rosso

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il confronto televisivo tra Giorgiaed Ellynon si. Non si tratta di una decisione della Rai, in questo caso. Lo sguardo va rivolto verso l’Agcom, ma questo è solo un elemento dell’attuale situazione della rete nazionale, la cui reputazione e attrattiva pare ai minimi storici. Confrontoto ufficialmente il confronto tra Giorgiaed Ellyin Rai. Sarebbe stato un faccia a faccia di grande importanza, soprattutto per il Pd. La segretaria avrebbe infatti potuto riemergere e porsi come reale alternativa alla destra italiana. Un modo per rilanciarsi anche in ottica alleanza con il Movimento 5 Stelle, dimostrando di non avere nulla da invidiare a Giuseppe Conte. Dall’altro lato, invece, Giorgia ...

La recensione di Un altro ferragosto : di commedie tragiche e di scaramucce malinconiche. Passato, presente e sopratutto futuro nel sequel di Paolo Virzì, tornato a Ventotene per chiudere i conti con un'Italia che non sa più sognare. Strepitoso. ...

Milano: studenti e detenuti del Beccaria insieme per Romeo e Giulietta - ... dove si farà una piantumazione per creare un giardino pensile sul muro esterno del teatro. L'... in un contesto come il carcere minorile, in particolare il Beccaria in questo periodo al centro della ...