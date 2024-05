Taranto | bollette del gas Federconsumatori protesta e rammenta l’istruttoria Agcom Cifre ritenute inaccettabili

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 16 maggio 2024) L’immagine di home page si riferisce ad una bolletta del gas arrivata ad una famiglia tarantina.comunica di non trattare direttamente questa questione specifica ma ha altre varie vicende analoghe di cui si occupa. In particolarerileva che, come del resto a livello nazionale, sono arrivate nei mesi scorsi-monstre come quella da circa 1200 euro ad una pensionata o altre agli stessi livelli o comunque prossima ai mille euro. Livelli ritenutisoprattutto considerato, secondo, che ai consumatori la comunicazione di variazione unilaterale delle condizioni da parte della Compagnia (nel caso relativo all’immagine accanto, l’Enel) era contenuta in una comunicazione apparentemente pubblicitaria. “Si tratta di una ...