(Di giovedì 16 maggio 2024), 16 mag – (Xinhua) – Questa foto, scattata il 14 maggio 2024, mostra un veicolo aereo autonomo a lungo raggio VT-30 in una sala espositiva di EHang a, nella provincia meridionale cinese del. L’sta emergendo come precursore nello sviluppo di nuove forze produttive di qualita’ in tutta la. Negli ultimi anni, con il miglioramento delle infrastrutture e dello spazio aereo a, sono sorte aaziende tecnologiche come EHang e Xpeng Aeroht, che forniscono prodotti e soluzioni per veicoli aerei a molti settori industriali in tutto il mondo, dando nuovo impulso allo sviluppo economico di alta qualita’. (Xin) Agenzia Xinhua

