Siviglia | Jesus Navas lascerà il club a fine stagione

(Di giovedì 16 maggio 2024)il. Ilbiancorosso fa sapere che il capitano ha dato l’annuncio a compagni e staff nell’allenamento di questa mattina. Si chiuderà dunque la tappa del giocatore con più presenze (688) e trofei (4 Europa League, due Coppe del Re, una Supercoppa di Spagna e una Supercoppa Europea) nella storia della società andalusa., 38 anni, ha disputato a17 stagioni: dopo aver debuttato nel novembre 2003, l’esterno spagnolo nel 2013 si è trasferito al Manchester City per poi fare ritorno nel 2017. Unico giocatore europeo ad aver vinto con la nazionale Mondiali, Europei e Nations League,saluterà i tifosi in occasione dell’ultima di campionato al Sanchez Pizjuan ...

Jesus Navas lascerà il Siviglia, il club: "Porta aperta per un altro ruolo" - Jesus navas lascerà il siviglia, il club: "Porta aperta per un altro ruolo" - Il comunicato del club spagnolo Jesus navas lascerà il siviglia al termine della stagione. Una vita trascorsa nel club spagnolo con il quale ha collezionato 600 presenze tra tutte le competizioni. Ult ...

Bloomberg: “Tra la proprietà dell'Inter e Pimco a rischio l’accordo per il nuovo finanziamento” - Bloomberg: “Tra la proprietà dell'Inter e Pimco a rischio l’accordo per il nuovo finanziamento” - Il 20 maggio la famiglia Zhang, azionista di maggioranza del club nerazzurro, dovrà restituire 375 milioni al fondo Oaktree per evitare di perdere la società.

Lautaro vince la causa, il tribunale di Milano gli dà ragione: nullo il contratto con i vecchi agenti - Lautaro vince la causa, il tribunale di Milano gli dà ragione: nullo il contratto con i vecchi agenti - Il capitano dell’Inter, assistito dallo studio di avvocati LCA, contro Yaque e Zarate, che in un ricorso sostenevano il proprio diritto a rappresentarlo. Ora ...