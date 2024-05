Roberto Salis | La proposta di Nordio di far prendere a Ilaria la residenza in Ungheria per votare è totalmente fuori luogo Significherebbe non vederla più in Italia

"Per noi sarà un giorno di festa solo quando Ilaria ritornerà a casa, in Italia" . A parlare a MonzaToday è Roberto Salis che stamattina, giovedì 16 maggio, è a Monza al banchetto elettorale organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, il partito che ha ...

Tutto merito del "clamore", in particolare della candidatura con Avs alle europee: queste le ragioni, secondo il padre Roberto, per le quali Ilaria Salis ha ottenuto i domiciliari in Ungheria. Una svolta, un passo in avanti, per il quale Roberto ...