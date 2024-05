Jurassic World 4 - Jonathan Bailey confermato come protagonista | Il mio incubo si è realizzato

Il regista ha spiegato le ragioni che l'hanno spinto a lasciare la regia del progetto, che sarà ora diretto da Gareth Edwards Prima della conferma di Gareth Edwards, per dirigere il nuovo capitolo di Jurassic World era stato in trattative David ...

Manuel Garcia-Rulfo è il successore di Chris Pratt, Jeff Goldblum e Sam Neil come protagonista maschile della saga Dopo il successo ottenuto grazie alla serie Netflix Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer, Manuel Garcia-Rulfo sembrerebbe pronto al ...

Jurassic Park, Chris Pratt ha un solo consiglio per Scarlett Johansson per il nuovo film - jurassic Park, Chris Pratt ha un solo consiglio per Scarlett Johansson per il nuovo film - Chris Pratt ha lasciato il franchise di jurassic world dopo jurassic world - Il dominio, terzo capitolo della trilogia che ha ripreso il franchise inaugurato nel 1993 con il capolavoro di Steven ...

Grandi giochi, grandi offerte: La grande svendita sul PlayStation Store porta sconti fino al 75 percento su oltre 1.700 giochi - Grandi giochi, grandi offerte: La grande svendita sul PlayStation Store porta sconti fino al 75 percento su oltre 1.700 giochi - Il PlayStation Store sta attualmente conducendo la campagna di sconti "Big Games, Big Deals", che offre enormi sconti su una vasta selezione di giochi - inclusi titoli AAA autentici come Assassin's Cr ...

Jonathan Bailey in "Jurassic Word", la star di "Bridgerton" conferma il nuovo ruolo - Jonathan Bailey in "jurassic Word", la star di "Bridgerton" conferma il nuovo ruolo - Jonathan Bailey ha confermato che sarà il protagonista dei nuovi film di "jurassic Word". Scarlett Johansson è in trattative per unirsi al cast del progetto, che sarà diretto da Gareth Edwards.