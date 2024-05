Elena Santarelli - il dramma del figlio Giacomo | Sapevo che qualcosa non andava

(Di giovedì 16 maggio 2024)ed il marito Bernardo Corradi hanno attraversato un momento buio nel 2017 quando alveniva diagnosticato un tumore al cervello. Oggi la showgirl sarà ospite de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Dalla relazione con Bernardo Corradi nel 2009 arrivava il primogenito: quando il bambino aveva compiuto otto anni la vita della famiglia del volto tv e dell’ex calciatore veniva travolta da un tornado. Sul Corriere Della Sera la 42enne aveva dichiarato: “era un bambino come gli altri, sano e sereno, a un certo punto ha iniziato a soffrire di forti mal di testa e vomito a getto, entrambi frequenti. Sentivo che c’erache ...

