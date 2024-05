De Ketelaere flop contro la Juve - volano insulti | una foto umiliante | Guarda

EUROPA LEAGUE. Dopo l’1-1 dell’andata, si gioca giovedì 9 maggio alle 21 al Gewiss Stadium. In difesa, insieme a Djimsiti e Hien, Scalvini o in alternativa de Roon.

Gian Piero Gasperini non potrà contare su Giorgio Scalvini per la gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. L’azzurro non prenderà parte alla sfida dopo aver accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro e ...