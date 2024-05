LAFC - Chiellini dà un consiglio a Giroud e un suggerimento al Milan

(Di giovedì 16 maggio 2024) Giorgio, ex difensore e oggi dirigente dei, saluta Olivier, che arriverà dala parametro zero nella franchigia

L'ex difensore della squadra Mls: "Spalletti è una garanzia all'Europeo: punto su Chiesa e Buongiorno. In Serie A l'Inter può aprire un ciclo"

Chiellini: «Post-carriera di un giocatore di B o C va migliorato. Rischiano difficoltà economiche» - chiellini: «Post-carriera di un giocatore di B o C va migliorato. Rischiano difficoltà economiche» - Giorgio chiellini, ex Juventus ora collaboratore tecnico dei lafc a Los Angeles, si è espresso ai microfoni del Podcast “passa dal BSMT” toccando un tema delicato. L’ex difensore ha infatti parlato de ...