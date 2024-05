Le Europee ed il confronto televisivo tra i leader

(Di giovedì 16 maggio 2024) Roma, 16 maggio 2024 – Naufragato iltra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Il dibattito, che sarebbe dovuto andare in scena il 23 maggio a Porta a Porta (leggi qui), non si farà. E’ saltato il banco. Il motivo? Mancano i numeri: “Soltanto quattro delle otto liste rappresentate in Parlamento hanno accettato l’invito di Rai a una due trasulla base della forza rappresentativa. Per questo motivo, in assenza della maggioranza richiesta dall’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, Rai ritiene di non poter programmare alcunnei termini precedentemente proposti” si legge in una nota Rai. In soldoni, i partiti non hanno accettato che Meloni e Schlein avessero così tanto spazio, a discapito di tutti gli altri. Bruno Vespa, che già pregustava di fare da ...

