Trento - moglie sfregiata dal marito durante il colloquio in carcere | poi tenta di tagliarle la gola

(Di giovedì 16 maggio 2024) Aggressione choc all’interno delSpini di Gardolo, in provincia diil. Un detenuto ha cercato di uccidere la. E’ successo martedì pomeriggio, quando la donna era andata a fare visita alcondannato da un anno per per averla già aggredita. Il delinquente, un 40enne di origini tunisine, all’improvviso si è avventato sulla donna, un’italiana 44enne, colpendola al viso con due lamette e per pochi centimetri non è riuscito a reciderle la carotide. Un omicidio che è stato scongiurato grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria presente nella sala dei colloqui. Tutto si è svolto in pochi istanti, poco dopo che il 40enne si era seduto a uno dei tavoli della zona riservata ai familiari dei carcerati. Estratte le lamette ...

