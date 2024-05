SHEIN X Rescued | la novità del colosso low cost

(Di giovedì 16 maggio 2024)lancia la collezione “” realizzata con tessuti recuperati, retailer online globale di moda e lifestyle, annuncia il lancio di, una collezione ideata da sei designer del programmaX che utilizza materiali di scarto, derivanti dalla collaborazione dicon Queen of Raw. Queen of Raw è un’azienda tecnologica globale nell’ambito dell’economia circolare, il cui software leader, Materia MX, è specializzato nella risoluzione dei problemi di surplus di stock per le aziende della Fortune Global 500. Grazie alla collaborazione con Queen of Raw,è così in grado di riutilizzare l’eccedenza di stock di alta qualità di altri marchi, orientandosi verso un modello più circolare che riduce i ...

Shein, Daniela Ricciardelli tra le firme della collezione Shein X Rescued realizzata con materiali di scarto - shein, Daniela Ricciardelli tra le firme della collezione shein X rescued realizzata con materiali di scarto - shein, retailer online globale di moda e lifestyle, annuncia il lancio di shein X rescued, una collezione ideata da sei designer del programma shein X (tra cui la napoletana ...

La napoletana Daniela Ricciardelli tra i Designer di “SHEIN X Rescued” - La napoletana Daniela Ricciardelli tra i Designer di “shein X rescued” - NAPOLI - shein, retailer online globale di moda e lifestyle, annuncia il lancio di shein X rescued, una collezione ideata da sei designer del programma shein ...

82-year-old woman rescued from Devils Punch Bowl - 82-year-old woman rescued from Devils Punch Bowl - Firefighters lift an injured 82-year-old woman to safety from the shoreline near Devils Punchbowl on May 8, 2024. (Video courtesy of Mike Peeples) ...