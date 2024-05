Fagottini con verdure e ricotta | li cuocio in forno - sono leggeri e saporiti

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 16 maggio 2024) Icon lee laun’idea sfiziosa per un aperitivo, un buffet di compleanno o per una cena in famiglia, magari accompagnati da un’insalata di stagione.piuttosto veloci da fare, perché l’impasto non necessita di lunghi tempi di lievitazione. Una volta pronto, dovremo semplicemente riporlo in frigorifero per una mezz’ora a riposare, mentre ci dedicheremo al ripieno a base di zucchine, melanzane, peperoni, cipolla e formaggio. Stufiamo gli ortaggi a cubetti in una pentola antiaderente, se riusciremo ad ottenere tutti tocchetti piccoli e simili, cuoceranno in un quarto d’ora appena. Non ci resterà allora che stendere il nostro panetto e ricavare tanti quadrati da farcire, richiudere ed infornare. Più facile a farsi che dirsi, per questo mettiamoci subito al lavoro e ...