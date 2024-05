Atletica - Malagò : “Jacobs competitivo - mai avuto dubbi”

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Siamo abbastanza ottimisti su tutto". ROMA - "Non ho maisul fatto chetornasse ad essere. Ma è chiaro che se sei sui centesimi di secondo, è un po' come una partita di calcio quando hai dieci occasioni da gol e non la butti dentro. Ma che lui si metta in condizione d

“Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Jacobs tornasse ad essere competitivo . Ma è chiaro che se sei sui centesimi di secondo, è un po’ come una partita di calcio quando hai dieci occasioni da gol e non la butti dentro. Ma che lui si metta in ...

Atletica: Malagò 'Su competitività Jacobs mai avuto dubbi' - Atletica: Malagò 'Su competitività jacobs mai avuto dubbi' - "Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Marcell jacobs tornasse a essere competitivo. Ma è chiaro che quando si sta sui centesimi di secondo è come in una come una partita di calcio in cui magari hai ...

CONI - Malagò: "Sulla competitività di Jacobs non ho mai avuto dubbi" - CONI - Malagò: "Sulla competitività di jacobs non ho mai avuto dubbi" - "Non ho mai avuto dubbi sul fatto che Marcell jacobs tornasse a essere competitivo. Ma è chiaro che quando si sta sui centesimi di secondo è come in una come una partita di calcio in cui magari hai ...

Atletica, un mese al via degli Europei : impianti nuovi per Jacobs e Tamberi - Atletica, un mese al via degli Europei : impianti nuovi per jacobs e Tamberi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...