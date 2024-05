Roberto Salis | Ilaria è molto provata - sarà festa solo quando ritornerà in Italia

(Di giovedì 16 maggio 2024) "Per noiun giorno dia casa, in". A parlare a MonzaToday èche stamattina, giovedì 16 maggio, è a Monza al banchetto elettorale organizzato da Alleanza Verdi Sinistra, il partito che ha deciso di candidarecome capolista...

Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria: la svolta è arrivata in giornata, dopo che i giudici di Budapest hanno accolto il ricorso per la detenzione fuori dal carcere. Un passo in avanti nell'intricata vicenda della professoressa monzese di 39 anni ...

“Fascista”, “A spasso col manganello”. Rissa tv tra Papà Salis e Bocchino - “Fascista”, “A spasso col manganello”. Rissa tv tra Papà Salis e Bocchino - Incalzato da Lilli Gruber, roberto Salis si scaglia contro Bocchino: “Con lei – sentenzia – non ho niente da spartire: sono un liberale, non sono un fascista”. Un attacco diretto che non ha nulla a ...

Roberto Salis: «Dobbiamo solo fare il bonifico per la casa a Budapest, poi Ilaria potrà uscire dal carcere» - roberto Salis: «Dobbiamo solo fare il bonifico per la casa a Budapest, poi ilaria potrà uscire dal carcere» - Il padre dell'attivista: «Non potrà votare alle Europee perché se prende la residenza a Budapest non potrà più chiedere i domiciliari in Italia» ...