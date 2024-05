Fedez - salta la sua partecipazione a nuovo programma di Cattelan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024)doveva essere il superospite della prima puntata delcondotto da Alessandro, 'Da vicino nessuno è normale', da lunedì 20 maggio su Rai2 alle 21.20, ma non ci sarà. La notizia è stata anticipata da Repubblica che parla di un intervento della Rai dopo il presunto coinvolgimento del rapper, indagato dalla procura di Milano, in concorso nel recente fatto di cronaca dell'aggressione al personal trainer Cristiano Iovino. A quanto si apprende la decisione sarebbe stata presa dalla produzione per motivi di opportunità. Si legge nella sinossi di 'Da vicino nessuno è normale', che "con l'aiuto di tanti ospiti del mondo dello spettacolo, sport e comicità, ma anche persone non famose dal pubblico, Alessandrocercherà di trovare in maniera ironica e originale le risposte alle ...