(Di giovedì 16 maggio 2024) Molly Parker in Doc (Christos Kalohoridis/US Fox) L’attesa per ildi Doc – Nelle Tue Mani è quasi finito. Nel corso della stagione televisiva 2024 -2025 andrà in onda, su Fox, la storia di Amy Elias, l’alter ego di Luca Fanti (Luca Argentero) interpretato da Molly Parker. Nelle scorse ore, è stato infatti rilasciato ildella serie, che si intitolerà semplicemente Doc, che ha reso possibile scoprire qualcosa di più sull’adattamento a stelle e strisce. Come già svelato in precedenza, il rifacimento sarà ambientato nel reparto di Medicina Interna del Westside Hospital di Minneapolis. Al centro della scena ci sarà la brillante dottoressa Amy Elias, che ha perso la memoria dei suoi ultimi otto anni di vita per colpa di una lesione cerebrale causata da un incidente stradale. Al suo risveglio, la donna scoprirà che ...

E’ stato rilasciato il primo trailer del remake americano di Doc – Nelle tue mani che ha come protagonista Molly Parker. La terza stagione di Doc – Nelle tue mani si è ormai conclusa in Italia. I fan sono in attesa del ritorno sul set degli attori ...

Il remake americano di Doc sta per arrivare – Ecco il trailer e il cast - Il remake americano di Doc sta per arrivare – Ecco il trailer e il cast - L’attesa per il remake americano di Doc – Nelle Tue Mani è quasi finito. Nel corso della stagione televisiva 2024 -2025 andrà in onda, su Fox, la storia di Amy Elias, l’alter ego di Luca Fanti (Luca A ...

Doc – Nelle tue mani, rilasciato il trailer del remake americano - Doc – Nelle tue mani, rilasciato il trailer del remake americano - E' stato rilasciato il primo trailer del remake americano di Doc - Nelle tue mani che ha come protagonista Molly Parker.

Road House 2: il sequel del remake cult è già in lavorazione - Road House 2: il sequel del remake cult è già in lavorazione - L'ottima accoglienza di Road House, il remake del film fine anni '80 realizzato con Jake Gyllenhaal come nuovo protagonista e Conor ...