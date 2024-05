Milan Fonseca - Ganz promuove il portoghese | Ottimo profilo

(Di giovedì 16 maggio 2024) Le parole di Maurizio, ex calciatore e tecnico del, sull’interesse dei rossoneri per PauloIntervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex rossonero Maurizioha voluto esprimersi sulle voci relative alla panchina del, col nome di Pauloche adesso sembra in pole. L’ex tecnico delFemminile si è espresso anche su Stefano Pioli, difendendo quanto fatto

Serie A: DAZN aggiorna il listino prezzi - Serie A: DAZN aggiorna il listino prezzi - Visualizzazioni: 6 La Serie A 2023/24 sta per concludersi, con l’Inter pronta a essere incoronata Campione d’Italia nella partita in programma domenica 19 maggio contro la Lazio. Questo importante mat ...

MILAN - Scatto di Fonseca per la panchina, per i bookie l'ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - milan - Scatto di fonseca per la panchina, per i bookie l'ex Roma sorpassa Conceicao e Gallardo - Mentre la stagione volge al termine, il milan prosegue il casting alla ricerca del nuovo allenatore. In quota irrompe Paulo fonseca, che potrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma. Secondo ...

Pagina 2 | Juve, per i bookie nessun dubbio. E per Conte il futuro è già scritto - Pagina 2 | Juve, per i bookie nessun dubbio. E per Conte il futuro è già scritto - Aggiornate le quote relative alle possibili destinazioni degli allenatori più chiacchierati del momento. Ecco la situazione ...