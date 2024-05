Jimmy Sax - chi è la moglie Anna | Sono un ragazzo che si impegna in amore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024)Sax è legato alladonna dall’identità sconosciuta che l’ha reso padre di due figli, Romeo e Cesar, quest’ultimo protagonista di uno dei brani del musicista.Sax, chilae i figli Vedremo Il sassofonista francese che domani sarà sul palco del Palazzo Dello Sport di Roma, ospite oggi de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno. Performer impareggiabile,Sax negli ultimi quattro anni si è esibito in alcune delle località più di tendenza del mondo, come St. Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note. Nel 2022 si è esibito per 53 volte in giro per l’Europa con un tour che ha registrato 130.000 presenze. A dicembre 2022 è uscito l’album live “– Live Symphonic ...