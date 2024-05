Matilde Brandi viola il regolamento dell’Isola dei Famosi - Khady sbotta

(Di giovedì 16 maggio 2024) Dopo le belle soddisfazioni che i concorrentideisono riusciti a guadagnarsi in queste ore, la quiete è stata disturbata dall’arrivo di un nuovo comunicato. Purtroppo, infatti, uno dei concorrenti ha infranto, per l’ennesima volta, ildel programma, stiamo parlando di. Valentina Vezzali, invece, ha dovuto sottoporsi ad una prova che ha generato non pochi malumori, specie inGueye. Ecco cosa è successo. Come ha infranto ilall’Isola deiPurtroppo l’edizione di quest’anno dell‘Isola deisi sta rivelando quella con il maggior numero di ritiri, ma anche con il più alto libello di infrazioni del ...

Monza, 14 maggio 2024 – Nuovi naufraghi all’Isola dei Famosi , reality show di Canale 5 condotto da Vladimir Luxuria: ieri sera, durante l’ottava puntata in prima serata, sono sbarcati in Honduras Dario Cassini, Karina Sapsai e Linda Morselli . E ...

Isola dei Famosi 2024: cambio di programmazione! Ecco quando andrà in onda il reality - Dopo la puntata de l'Isola dei Famosi dello scorso 13 Maggio 2024 , cambia la ... Nel corso dell'episodio, saranno ben cinque i ...

Isola dei Famosi 2024 giovedì 16 maggio 2024, non va onda. Quando in tv - ...posticipare la nona puntata dell'Isola per lasciare spazi ai nuovi episodi di ' Viola come il mare 2 " con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman . Cosa va in onda al posto de L'Isola dei Famosi ...