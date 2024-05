Furiosa | A Mad Max Saga - la regola di George Miller per il casting | Solo i guerrieri possono proporsi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 16 maggio 2024) Per il prequel della suaad alto numero di ottani,avrebbe accettatoverinel cast, come ha rivelato a Cannes 2024. Peri migliori attori sono quelli che riescono a interiorizzare i propri personaggi e così ha deciso di accettareverinel cast di: A Mad Max, sfolgorante prequel che ha inaugurato Cannes 2024 poche ore fa in una scintillante premiere. Anya Taylor-Joy, come Tom Hardy e Charlize Theron prima di lei, ha passato l'inferno durante le riprese, trovandosi in una situazione di grande tristezza, come ha ammesso lei stessa. Ma ava bene così. "I migliori attori sono quelli in ...