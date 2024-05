FOTO Marcianise - il 19 maggio sarà inaugurata la storica ‘Fontana dei Delfini’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 16 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà domenica 19alle ore 12.30 in piazza Carità l’inaugurazione dellaFontana dei Delfini. L’opera, tra i simboli più identitari della comunità direstituita ai cittadini a distanza di 3 anni dalla sua chiusura, determinata da alcune perdite che ne stavano compromettendo la conservazione. Dopo il rito della benedizione officiato da don Francesco Pappadia della Chiesa dell’Annunziata, interverrà il sindaco Antonio Trombetta che porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente del Consiglio Comunale, gli assessori e i consiglieri comunali. Il restauro è stato eseguito in 45 giorni e seguito dall’architetto Gianni Di Dio in qualità di direttore dei lavori. L’intervento è stato realizzato con fondi attinti ...