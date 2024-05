Chiesta condanna per l’infettivologo Massimo Galli - pm | Concorso truccat - lui regista dell’operazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano – I pm di Milano Carlo Scalas e Eugenia Baj Macario hanno chiesto oggi unaad un anno e 10 mesi per il noto infettivologo milanese(ex primario del Sacco in pensione, tra i volti della fase più drammatica della pandemia Covid) nel processo per falso e per turbativa (in subordine, secondo i pm, per abuso d'ufficio) su uno dei filoni dell'inmilanese su presunti concorsi pilotati per posti da professore e ricercatore alla Facoltà di medicina della Statale di Milano. L'imputazione perriguarda undi quattro anni fa. Agostino Riva, suo stretto collaboratore, risultò il candidato vincente nel 2020 di unper il ruolo di professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell'apparato digerente. Per ...