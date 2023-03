Roma-Feyenoord, Gualtieri: «C’è grande preoccupazione, ma credo che vieteranno la trasferta agli olandesi» (Di venerdì 31 marzo 2023) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, torna a parlare dei tifosi del Feyenoord e del timore che si percepisce in città per la loro eventuale presenza in occasione dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, in programma all’Olimpico il 20 aprile. A Radio 24 Gualtieri ha riferito di aver chiamato in causa il ministro dell’Interno Piantedosi: «C’è preoccupazione per l’arrivo dei tifosi del Feyenoord. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l’orientamento di vietare la trasferta». I ricordi del 2015 sono ancora una ferita aperta per la città quando si è risvegliata con la Barcaccia di Piazza di Spagna pesantemente danneggiata. Tuttavia, nemmeno un divieto di ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Il sindaco di, Roberto, torna a parlare dei tifosi dele del timore che si percepisce in città per la loro eventuale presenza in occasione dei quarti di finale di Europa League contro la, in programma all’Olimpico il 20 aprile. A Radio 24ha riferito di aver chiamato in causa il ministro dell’Interno Piantedosi: «C’èper l’arrivo dei tifosi del. Per questo ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno e mi risulta anche l’orientamento di vietare la». I ricordi del 2015 sono ancora una ferita aperta per la città quando si è risvegliata con la Barcaccia di Piazza di Spagna pesantemente danneggiata. Tuttavia, nemmeno un divieto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Roma-Feyenoord, Gualtieri: «C’è grande preoccupazione, ma credo che vieteranno la trasferta agli olandesi» Il sind… - sportli26181512 : Gualtieri: 'Timore per i tifosi del Feyenoord. Verso il divieto di trasferta': Gualtieri: 'Timore per i tifosi del… - Gazzetta_it : #Gualtieri, sindaco di Roma: 'Giusto vietare l'arrivo dei tifosi del Feyenoord' #RomaFeyenoord - CorSport : ??? #Roma-#Feyenoord ?? “Verso il divieto di trasferta” ??? Parla il sindaco #Gualtieri - Fanette90924040 : @BarbaraBorelli2 È uno sbaglio..questi il peggio del peggio..io mi chiedo come ha fatto Tirana ha gestire 12000 tif… -