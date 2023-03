LIVE Orizzonte Catania-Sabadell 12-13 | Champions League pallanuoto femminile in DIRETTA | rimonta e vittoria catalana nell’ultimo quarto

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE ULTIMO12-13. 45? SIIIIIII!!!!! Tiro della disperazione dal perimetro di Bronte Riley Halligan,a -1: 12-13. 59? NOOO!!! Judith Forca Ariza mette a referto la tripletta personale e chiude il match: 11-13. 1’44” Gran parata di Laura Ester Ramos. 2’07” Superiorità numerica per l’, Miceli chiama time out. 2’45” Palla persa dall’. 3’37” Superiorità numerica per il, che chiama time out. 5’00” NOOO!!! Maica Garcia Godoy, il capitano, sigla il vantaggio del: 11-12. 7’15” NOOO!! Beatriz Ortiz Munoz pareggia in superiorità dopo il terzo fallo grave di Veronica Gant: 11-11. INIZIO ULTIMO ...