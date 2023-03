Traffico Roma del 30-03-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 marzo 2023) Luceverdeveri trovati in studio Tiziana Arimondie code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra laFiumicino allanina è in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana sala è più avanti tra Bufalotta Prenestina coda in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale est in direzione del raccordo anulare ed intenso ilin uscita dalla capitale sulla sulla Flaminia su via Cristoforo Colombo e sulla Pontina code anche sul viadotto della Magliana nelle due direzioni diversi poi incidenti segnalati dalla polizia locale prudenza in centro su via Marsala all’altezza di via Vicenza Piazza Melozzo da Forlì nei pressi di viale del vignola su via Prenestina all’altezza di Viale Palmiro Togliatti è su via Tuscolana in ...