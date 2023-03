Neonato morto in sala operatoria: tranciata l'aorta per sbaglio (Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo l’accusa al bambino di 10 mesi sarebbe stata recisa per sbaglio l’aorta durante un’operazione. Tra i medici indagati figura anche il direttore del reparto di Chirurgia pediatrica del Regina Margherita Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Secondo l’accusa al bambino di 10 mesi sarebbe stata recisa perl’durante un’operazione. Tra i medici indagati figura anche il direttore del reparto di Chirurgia pediatrica del Regina Margherita

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha f… - MarcMarc30681 : RT @Violetta_2021: Neonato morto per aorta recisa a Torino, indagati 9 medici - Kleli11 : RT @ImolaOggi: Torino, neonato morto per aorta recisa: indagati 9 medici. A eseguire l’operazione uno specialista “prestato” dalle Molinett… - iolanda_pitti : RT @ImolaOggi: Torino, neonato morto per aorta recisa: indagati 9 medici. A eseguire l’operazione uno specialista “prestato” dalle Molinett… - GUERRIERA110 : RT @ImolaOggi: Torino, neonato morto per aorta recisa: indagati 9 medici. A eseguire l’operazione uno specialista “prestato” dalle Molinett… -