Colpo in banca nel Napoletano | asportato un ‘roller cash’

Ladri maldestri studiano il colpo perfetto ma poi lo sbagliano. L’altra notte intorno alle 4 è scattato l’allarme in una ditta di cosmetici del paese. Una guardia giurata che stava compiendo il giro di perlustrazione ha avvertito i carabinieri, ...

Banda del buco arrestata in flagrante dalla Polizia mentre tenta il colpo in banca a Melzo. Ieri la Polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza sei rapinatori italiani, di età compresa tra i 32 e i 61 anni, intenzionati a realizzare una ...