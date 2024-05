Non sono Teri di Baby Reindeer - ecco perché - una psicoterapeuta italiana ferma l’ondata di gossip che si è scatenata sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tutti pazzi per la serie tv targata Netflix ““, anche il celebre scrittore Stephen King. Il protagonista della serie ispirata alla sua vita reale, Richard Gadd per tutelare le protagoniste ha usato nomi di fantasia. Martha per la stalker che lo tampinerà per quattro anni, mentreè la donna trans eche intreccerà con Richard una storia d’amore movimentata. Da qui si è aperta la caccia suiper appurare poi che la vera Martha si chiama in realtà Fiona Harvey. Quest’ultima, una volta intercettata, ha escluso categoricamente che le cose siano andate come le ha raccontate Gadd. Sembrano, invece, cadere nel vuoto le ricerche per identificare. C’è chi è convinto che sia laAnna De Simone. È ...