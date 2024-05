Milan - gli agenti di Sesko sono in città | le ultime

Milano – Ha dato in escandescenza all'interno dell'Ufficio immigrazione della Questura di Milano . Poi è uscito in strada , ha bloccato il traffico e ha danneggiato sei scooter, scaraventandoli a terra. Per questo, nel primo pomeriggio di giovedì, ...

12.02 nuova aggressione ad agenti di Polizia, la seconda in 24 ore, a Milano , autore un richiedente asilo 36enne egiziano. E' accaduto fuori dalla Stazione Centrale: l'uomo era stato fermato per un' aggressione , ma era riuscito ad allontanarsi. ...

Milan, un terzino dalla Premier League: idea Emerson Royal - Le voci di mercato di queste ultime ore parlano dei rossoneri in Premier League, più precisamente a Londra, dove gioca Emerson Royal. Il giocatore, attualmente in forza al Tottenham, è il primo della ...

Nuova aggressione a Milano, agente spara e ferisce 36enne - Dopo aver tentato di fermarlo con il taser, uno degli agenti ha sparato colpendolo. L'uomo, che non è in pericolo di vita, era appena stato denunciato e stava dando in escandescenza e danneggiando ...

Prete cappellano portava droga in carcere, arrestato. Don Maurizio Verlezza fermato dalla penitenziaria con le dosi in un pacco - Doveva essere un pacco contenente il necessario per i detenuti, invece all'interno c'era droga. Tanta. Lo stupore della polizia penitenziaria è stato enorme quando ha scoperto ...